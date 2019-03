Roma, fiamme in negozio via Satrico: evacuato palazzo

di Silvia Mancinelli

Un incendio di grosse dimensioni è divampato ieri sera, poco dopo le 23, nel magazzino esterno del negozio 'Casa & co' di via Satrico, nel quartiere Appio Latino. Le fiamme altissime sono state alimentate da cartoni e imballaggi arrivando a far esplodere i vetri di alcune finestre al primo piano. Sul posto ambulanze, sei squadre dei vigili del fuoco e un carro teli. Diversi gli inquilini evacuati dal palazzo per sicurezza e tornati nei rispettivi appartamenti una volta domato il rogo. Sulle cause sono in corso accertamenti.