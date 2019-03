Ritrovato il corpo di Enrico, travolto da un'onda

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' stato ritrovato nella tarda serata di ieri da due sub il corpo senza vita di Enrico Cordella, il ragazzo di 22 anni, travolto domenica scorsa da un'onda sul molo di Acireale, insieme con la fidanzata e un amico.

Il cadavere era a due metri di profondità a Santa Maria La Scala. A identificare il 22enne i genitori e il fratello.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, allertati da due sub volontari che si erano immersi per cercare il corpo. Nei giorni scorsi erano stati ritrovati i corpi di Margherita Quattrocchi, 21 anni, la fidanzata di Enrico, e dell'amico Lorenzo D'Agata, 27 anni. I tre si trovavano a bordo di una Fiat Panda sul molo di Santa Maria La Scala per osservare il mare in tempesta, quando sono stati travolti da un'onda molto alta che li ha trascinati in acqua.