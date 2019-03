Roma, 14enne si dà fuoco giocando con bottiglia alcol

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sono in corso le indagini della polizia sul caso di un ragazzo di 14 anni, rimasto gravemente ustionato nei giorni scorsi mentre, da una primissima ricostruzione, giocava con una bottiglia di alcol in casa dei nonni in zona Prati a Roma. L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia, che sta indagando per ricostruire quanto avvenuto: il ragazzo si è dato fuoco, a quanto pare, giocando con una bottiglia.

Soccorso da personale medico, è stato trasportato al Sant'Eugenio e poi trasferito al Gemelli, dove è ricoverato con ustioni sull'87% del corpo.