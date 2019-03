"La belva è tornata", lo straziante post del papà di Elisa

Dalla pagina Facebook del papà di Elisa

"Sono parole che non avrei mai voluto scrivere...". Comincia così il post del padre di Elisa, la bambina di 4 anni con una grave forma di leucemia infantile che ha subito un anno fa un trapianto al Bambino Gesù di Roma. "Dopo 2 anni di sofferenze, di speranze, illusioni, mille difficoltà e rare piccole gioie, quando sembrava illuminarsi la strada in fondo al tunnel, quando si riaccendeva un concreto barlume di speranza...Tutto finito...tutto spazzato via... la BELVA BASTARDA" è "ritornata ( recidiva)...La tanto temuta leucemia è ritornata a riprendersi il corpicino minuto di soli 12 chili della piccola Elisa...Il trapianto non ha tenuto, purtroppo, non è riuscito... Era stato fatto il 19 gennaio 2018...Nell'ottobre 2017 era scattata una vera e propria campagna di sensibilizzazione in tutta Italia e non solo pur di trovare un donatore di midollo osseo più compatibile possibile per Elisa". "Era stato trovato un donatore compatibile all'85/90 per cento e quindi si è potuto procedere appunto il 19 gennaio 2018 al trapianto...Elisa dopo quasi 5 mesi di camera sterile con durissime conseguenze" è "riuscita nonostante tutto a riprendersi e ha ricominciato a mangiare, camminare e giocare...Sembrava finalmente finisse l'incubo...", poi "la malattia" è "tornata...".

"Dopo 2 anni di devastanti chemio e farmaci dopo che Elisa è legata al catetere venoso che l'alimenta 24/24 e'tutto da rifare...Si dovrà procedere a un secondo difficile pericoloso invasivo trapianto...Rimane l'unica speranza di poterla guarire definitivamente.." In 4 anni e mezzo di vita (se cosi si puo' chiamare) Elisa ha solo vaghi ricordi del mondo esterno...si ricorda di una volta che l'ho portata in montagna e si divertiva a dare da mangiare alle caprette oppure che era andata a giocare sul dondolo o sullo scivolo....Ogni tanto mi domanda se andiamo a casa...poi si ferma mi vede pensieroso, sorride e mi dice... dai papà dai che giochiamo... Questo ormai è il suo mondo". "Io e la mia compagna stiamo letteralmente tremando, siamo distrutti. Non può non deve finire così Elisa ti scongiuriamo non lasciarci..." conclude il papà.