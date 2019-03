Bimbo caduto da carro carnevale, aperto fascicolo

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

La Procura di Bologna, dopo l'informativa inviata dai carabinieri, ha aperto un fascicolo "per lesioni colpose" a "carico di ignoti", dopo la caduta di un bimbo di due anni da un carro di carnevale durante la sfilata organizzata per il martedì grasso. Nessuna persona, dunque, è iscritta nel registro degli indagati. I carabinieri hanno sequestrato il carro. “Attendiamo verifiche sull'accaduto” ha commentato il procuratore capo, Giuseppe Amato, a margine di una conferenza stampa su un'operazione anti-droga.

“Abbiamo dato indicazioni ai carabinieri, visto che c'è questa previsione di una reiterazione della manifestazione, mi pare la prossima settimana, - ha spiegato Amato - di attivarsi in un'ottica di prevenzione, di fare sì che i carri che dovessero essere utilizzati non abbiano a presentare quelle situazioni di insidiosità che, con tutta evidenza, presentava questo carro, perché era caratterizzato dalla possibilità di un'uscita laterale per un corpo piccolo come quello del bambino". Non significa, però, necessariamente, che il carro di carnevale non fosse a norma: "Questo è da verificare - precisa Amato -. Il dato obiettivo è che la modalità di caduta del bambino dimostra che c'era questa possibilità. Tema diverso è la colpa ma la risposta sulla colpa presuppone lo svolgimento di un'indagine, una verifica attenta". Le condizioni del bimbo, al momento, non sono migliorate: si trova sempre in Rianimazione, in condizioni molto gravi, e versa in pericolo di vita.