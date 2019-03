Roma, litiga con barista e tenta di investirlo

(Foto Adnkronos

di Sivia Mancinelli

Dopo la lite scoppiata per futili motivi con il gestore del bar, è andato a prendere la macchina al parcheggio, ha ingranato la marcia e si è scagliato a tutta velocità contro la vetrina del locale dove la vittima aveva tentato di ripararsi. E' successo sabato mattina, davanti al Caffè pasticceria "Monte Carlo" al 1486 di via Tiburtina, in zona Settecamini.

Proprio come accaduto davanti alla discoteca Qube la notte del 27 gennaio scorso, un 48enne romano già noto alle forze dell'ordine ha pensato di "risolvere" la discussione avvenuta poco prima con il gestore del bar tentando di investirlo. Al volante della sua Peugeot 107, alterato dall'alcol, si è lanciato a folle velocità contro la vetrata del locale mandandola in frantumi e ferendo la vittima, romano anche lui di 53 anni.

Sul posto i carabinieri della Stazione di Settecamini che lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo averlo piantonato al pronto soccorso del San Giovanni di Tivoli dove è stato medicato dopo il frontale. Sette giorni di prognosi, invece, per il barista.