Vaccini, nessuna proroga

(FOTOGRAMMA)

Non ci sarà "nessun provvedimento" urgente per estendere la possibilità di autocertificare le vaccinazioni e consentire così di rimanere a scuola ai bambini le cui famiglie non hanno ancora presentato la documentazione attestante le profilassi. E' quanto confermano fonti del ministero della Salute, dopo l'invito rivolto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini al ministro della Salute Giulia Grillo, di provvedere a un decreto per evitare che questi alunni siano espulsi da scuola.

Rimane valido, dunque, il termine del 10 marzo per presentare le certificazioni di avvenuta vaccinazione dei figli per la frequenza di nidi e materne.