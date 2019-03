Egitto, oppositore governo chiede asilo politico a Italia

Manifestazione contro governo egiziano, immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Ha chiesto asilo politico all'Italia, apprende l'Adnkronos, un oppositore del governo egiziano, imbarcato su un volo proveniente dalla Corea del Sud e diretto al Cairo. L'uomo, detenuto per anni in Egitto, aveva trovato rifugio nello Stato asiatico e, scaduto il visto, era stato espulso. Approfittando di uno scalo tecnico dell'aereo a Fiumicino, il cittadino egiziano ha presentato richiesta di asilo politico all'Italia. E' stato così fatto sbarcare dall'aereo e inviato a un Cara per le verifiche di rito.