Gamba amputata al bimbo travolto da camionista

(Fotogramma)

E' ancora in prognosi riservata il bimbo di 14 mesi, ricoverato ieri in gravissime condizioni dopo essere stato travolto, insieme alla sua famiglia a Marostica (Vicenza), da un camionista che non si era fermato all'alt. Il piccolo è ricoverato all'ospedale di Padova in prognosi riservata e gli è stata amputata parzialmente una gamba. La madre del bambino, in condizioni meno gravi, è ancora sotto osservazione.

Il camionista, nella notte, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, dopo una segnalazione, la polizia locale ha tentato di fermare il camionista, italiano di 58 anni, che però è fuggito investendo la famiglia e prendendo in pieno il passeggino con dentro il piccolo. Ha tentato poi di scappare di nuovo, ma è stato bloccato e portato in caserma. I carabinieri lo hanno arrestato per lesioni stradali gravissime e aggravate da stato di ebbrezza alcolica. L'uomo si è infatti rifiutato di sottoporsi all'alcol test: è stato poi disposto dal magistrato un prelievo coattivo e saranno effettuate delle analisi.