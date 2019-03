Perruggini ('Anni di Piombo'): no a convegno su Moro con Franceschini

(Potito Perruggini)

"È vero che il diritto di parola non deve essere negato a nessuno perché è quello che eleva il nostro stato di esseri umani. Ma è anche vero che non può essere dato in questa maniera a chi è stato uno degli artefici del periodo più buio della nostra Italia, soprattutto se ci saranno dei ragazzi di fronte a lui". A denunciarlo è Potito Perruggini, nipote di Giuseppe Ciotta, brigadiere di Polizia ucciso nel 1977 dai terroristi rossi e presidente dell'Associazione 'Anni di piombo', riferendosi alla presenza di Alberto Franceschini, fondatore delle Br, a un incontro per le scuole che si terrà a Bari il prossimo 14 marzo dal titolo 'Moro educatore. Le Brigate rosse e il loro fallimento storico sociale e politico'.

"Quello che si chiede è che non vengano mai più messi su una cattedra a parlare ma in un contesto in cui possano dire fatti che le persone di fronte a loro siano in grado di studiare e riscontrare per ricostruire. Persone come storici o investigatori o giornalisti che quegli anni li hanno sentiti sulla propria pelle. Cosa aspetta la regione Puglia a ricordare invece i nomi e i volti di tutti quei pugliesi che sono stati uccisi dai killer degli anni di piombo? - si domanda Perruggini - Il fallimento del terrorismo è di qualcosa che nasce già deviato e malvagio. Questo messaggio non può essere oscurato dalla parola 'fallimento' che potrebbe implicare anche il negativo esito di qualcosa che nasce da giusti ideali e da uomini giusti. Infatti anche lo stesso Napolitano nel 2007 esortò a non renderli protagonisti rischiando di dare falsi insegnamenti storici soprattutto ai giovani".

"Chiedo anche come cittadino italiano che le istituzioni che ci rappresentano monitorino queste situazioni e le blocchino sul nascere - conclude - così come fece il ministro Salvini tempestivamente a febbraio scorso a Settimo milanese".