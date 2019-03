Uccise per 'tempesta emotiva', tenta suicidio

(Fotogramma)

Si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni Michele Castaldo, l'operaio 57enne che, preda di una "tempesta emotiva e passionale", uccise la fidanzata Olga Matei, strangolandola. Secondo quanto si apprende, lunedì l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita ingerendo farmaci e ora si trova ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Cona, in provincia di Ferrara.

Prima del gesto, l'uomo, in carcere a Ferrara, avrebbe scritto una lettera al suo legale dichiarando l'intenzione di togliersi la vita.