Roma, investita da auto: muore in ospedale

Una donna di 51 anni è stata investita questa mattina alle 6.45 in via di Rocca Cencia, a Roma. La vittima, inizialmente trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Tor Vergata, si è poi aggravata ed è morta. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 301. Il 39enne al volante dell'auto, una Golf, si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 118. Sul posto per i rilievi gli agenti del VI gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, che stanno ancora lavorando per accertare la dinamica.