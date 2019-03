Dà fuoco all'auto con dentro l'ex moglie

(Fotogramma)

Ha aperto lo sportello dell'auto su cui era la ex moglie e poi ha sparso nella vettura del liquido infiammabile. A quel punto ha appiccato il fuoco. E' successo questa mattina intorno alle 8.40 in via Frangipane a Reggio Calabria, nelle vicinanze di una scuola.

La donna ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo. L'ex marito, che era sottoposto agli arresti domiciliari a Ercolano, si è poi dato alla fuga. Anche lui sarebbe rimasto ustionato. Sono in corso le ricerche da parte della polizia.