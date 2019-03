"Verità svelata poco a poco", parla madre 15enne Prato

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

dall'inviata Silvia Mancinelli

In lacrime, incredula. Così la mamma del 15enne di Prato, ieri pomeriggio, negli uffici della Squadra Mobile, ha raccontato di una confessione arrivata "a pezzi" dal figlio, di un ragazzino distrutto, troppo strano e taciturno negli ultimi tempi.

Operaia, poco più grande dell'infermiera rimasta incinta di suo figlio quando il ragazzino aveva solo 14 anni, la donna ha svelato come, messa sull'avviso da quel sesto senso delle madri, abbia incalzato il giovanissimo papà e come lui, un po’ alla volta, le abbia alla fine raccontato di quel rapporto nato durante le lezioni di inglese e, più tardi, della gravidanza comunicata dalla stessa 35enne.



Solo a quel punto, informato anche il padre del ragazzo, è arrivata la decisione di denunciare tutto direttamente in Procura, assistiti dall’avvocato Roberta Roviello. Allegati all’esposto anche gli screenshot di alcuni dei messaggi ricevuti su WhatsApp.