Bus studenti in gita in fiamme su A1

Un pullman turistico con a bordo studenti in gita ha preso fuoco sull'A1 all'altezza della stazione di servizio Mascherone, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Non ci sarebbero feriti.

Il pullman, proveniente da Maddaloni (Caserta) e diretto a Firenze, ha preso fuoco intorno alle 15.30 all'altezza del km 551. Sul posto per spegnere il rogo due squadre e due autobotti del comando dei vigili del fuoco di Roma.

Il traffico risulta al momento rallentato per la chiusura di una corsia.