Cade da muretto, paura per suocera Jovanotti

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Paura, ieri, per la suocera di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Lorenza Valiani, 73 anni, è caduta da un muretto della sua abitazione, nella zona di San Martino a Bocena, frazione di Cortona (Arezzo). La notizia viene data oggi dalla stampa locale. Nella caduta la donna ha riportato fratture in più parti del corpo e in un primo momento avrebbe perso i sensi.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 con automedica che hanno allertato l'elisoccorso Pegaso. La donna è stata portata in ambulanza fino all'elicottero e poi trasferita all'ospedale Le Scotte di Siena. La donna non sarebbe in pericolo di vita. Avvisati subito anche la figlia Francesca Valiani che, assieme al marito, in questo periodo si trova negli Stati Uniti per alcuni impegni professionali dell'artista.