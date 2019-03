Gdf, Toschi: "Fiamme gialle al fianco delle imprese sane e dei cittadini in regola"

(Il Generale Giorgio Toschi)

La Guardia di Finanza "è deputata - per legge - a prevenire, ricercare e reprimere tutti i fenomeni di illegalità economico-finanziaria allo scopo di tutelare la libertà negoziale, la libertà d’impresa, il libero funzionamento del mercato e il risparmio. Ma accanto all’attività di repressione, senz’altro centrale nell’ambito della missione istituzionale della Guardia di finanza, va anche sottolineata l’importanza della prevenzione: essenza della funzione di polizia nella società democratica, dove il primato del diritto si afferma per l’adeguamento spontaneo dei cittadini alle norme giuridiche". Lo ha detto il Comandante generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi, che oggi a Firenze ha ricevuto a nome delle fiamme gialle il riconoscimento del 'Fiorino d'oro'.

"La logica che ispira oggi l’azione del Corpo è una logica analitica e selettiva, mai persecutoria, tesa a ridurre al minimo, ove possibile, l’invasività dei controlli. I nostri reparti non svolgono accertamenti indiscriminati sulla generalità degli operatori economici ma, al contrario, calibrano gli interventi su dinamiche e destinatari specifici, individuati all’esito di un’accurata attività di intelligence, di controllo economico del territorio e di analisi di rischio". In questo contesto, ha rilevato, "abbiamo sviluppato un approccio con i contribuenti fondato sul dialogo costruttivo, sulla buona fede e sulla cooperazione tra le parti, teso, più in generale, a veicolare l’immagine del finanziere capace di fare bene il proprio dovere stando accanto ai cittadini e di una guardia di finanza che suscita rispetto non perché incute timore, ma perché ispira fiducia nelle persone oneste, che ne apprezzano l’operato".

"Noi -ha aggiunto Toschi- siamo al fianco delle imprese sane e dei cittadini rispettosi delle regole, a cui forniamo ogni opportuna tutela e sostegno; siamo, invece, impegnati a contrastare, in maniera sistematica e decisa, i soggetti che si trovano - e intendono permanere - nell’area dell’illegalità e della frode, con conseguente concentrazione degli sforzi operativi sui fenomeni di criminalità economico-finanziaria più gravi e dannosi.

Grazie alla capacità di aggredire i diversi fenomeni d’illegalità "in maniera organica, completa e trasversale", la Guardia di finanza "si conferma quale insostituibile punto di riferimento nella difesa degli interessi erariali e dell’economia legale, rivolgendo la propria azione istituzionale anche contro le frodi organizzate e gli sprechi di risorse pubbliche".

"Tutelare il bilancio pubblico -ha osservato il Comandante generale della Guardia di Finanza- vuol dire non soltanto garantire l'effettivo incasso dei tributi dovuti, ma anche assicurare che le risorse a disposizione vengano impiegate per finalità di interesse collettivo e per favorire le politiche di sviluppo sociale, oggi vieppiù necessarie per il superamento della crisi economica".