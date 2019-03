Clima, Ligabue: "Ci stiamo giocando il futuro"

"Quello del cambiamento climatico è uno dei temi sui quali ci stiamo giocando il futuro, da quello proprio non si scappa". E' quanto ha detto, a proposito del Friday For Future, Luciano Ligabue, ospite di Gino Castaldo e Ema Stokholma, nelle puntata di 'Back2Back' di giovedì sera su Rai Radio2. "Troppe volte viene dimenticato dalla politica perché sono troppi i problemi di cui si deve occupare la politica per prendere atto di questo fatto, però non si può rimandare assolutamente".