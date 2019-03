Coniugi morti in casa, giallo a Castelvetrano

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' giallo a Castelvetrano nel trapanese, dove una coppia di coniugi è stata trovata senza vita nella sua abitazione. A scoprire marito e moglie senza vita sono stati i vigili del fuoco intervenuti, dopo la richiesta dei carabinieri. Non si esclude alcuna ipotesi. Ma sembra che si tratti di un caso di omicidio-suicidio. I coniugi, una casalinga di 48 anni e un idraulico di 59 anni sono stati trovati riversi sul letto nella palazzina in via Alcide De Gasperi. Sarebbero stati in fase di separazione.