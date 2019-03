Omicidio padre e figlio allo Zen, un uomo si costituisce

Immagine di repertorio (Fotogramma9

Si trova nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Palermo il presunto killer di Antonino Lupo e il figlio Giacomo, uccisi ieri sera allo Zen in via Rocky Marciano a colpi di pistola. L'uomo, braccato dagli investigatori della Squadra mobile che da ieri sera hanno avviato serrate indagini, si sarebbe presentato stamani in caserma. Padre e figlio, rispettivamente di 53 e 19 anni, sono stati raggiunti da diversi colpi di pistola. Secondo le prime informazioni proprio Giacomo poco prima della sparatoria avrebbe avuto una violenta discussione.