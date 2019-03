Roma, nuovo bus in fiamme

Nuovo incendio di un bus a Roma. Giovedì sera, verso le 23, a piazzale Clodio un bus Atac 'Jumbo' ha preso fuoco mentre si trovava fermo al capolinea. Non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Gruppo Prati della Polizia Locale che si trovava in servizio di vigilanza nella zona e ha provveduto a mettere area in sicurezza e ad allertare i vigili del fuoco. Le fiamme hanno danneggiato anche un veicolo in sosta nelle vicinanze. Sulle cause sono in corso accertamenti.