Roma, neonato trovato morto in casa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un neonato di due mesi è stato trovato morto in casa vicino Roma. E' accaduto questa mattina alle 8.30 a Tor San Lorenzo. I carabinieri della stazione di Marina di Tor San Lorenzo e della compagnia di Anzio sono intervenuti presso il comprensorio Lido Le Salzare' dove era intervenuto personale del 118 rinvenendo appunto il corpo senza vita del neonato, figlio di una ragazza romena di 21 anni.

A dare l' allarme una 63enne connazionale a cui la madre aveva dato in custodia il bimbo che, notando che gli usciva sangue dal naso, ha contattato il 118. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza e avrebbe attribuito la morte a verosimili cause naturali. Il corpo è stato portato presso il Policlinico Universitario di Roma Tor Vergata per il successivo esame autoptico che chiarirà le cause della morte. Sono in corso le ricerche della madre.