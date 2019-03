Solidarietà: a Roma la cucina siciliana con i Volontari del 'Capitano Ultimo'

La cucina siciliana per i pranzi di solidarietà dei Volontari del Capitano Ultimo: lo staff della Alaimo & Conticello, fondatori dell’ Antica Focacceria di San Francesco a Palermo, porterà sulla strada dei poveri le più tipiche ricette siciliane. L'evento è organizzato dall'Associazione Volontari Capitano Ultimo per domenica prossima, 17 marzo, dalle 13, nello spazio di via della Tenuta della Mistica, a Roma. Nel menù figurano panelle, crocchette, arancine, sfincione e focaccine con la milza, come primo piatto anelletti al forno, per secondo involtino di carne alla palermitana e caponata di melanzane. Per dolce, naturalmente, gli autentici cannoli siciliani. E il vino sarà il classico nero d'Avola.

L'appuntamento rientra nell'ambito delle attività della Onlus che promuove la cultura della legalità, attraverso eventi culturali e azioni di sostegno sociale e di solidarietà. Attualmente l'associazione è impegnata nella gestione della Casa famiglia per minori 'Capitano Ultimo' (sempre in via della Tenuta della Mistica). Nella stessa area accoglie detenuti minorenni inviati dal centro giustizia minorile di Casal del Marmo e persone con disagio sociale e psichico inviati dai municipi di Roma e organizza incontri didattici e formativi di educazione ambientale e legale rivolti agli studenti delle scuole materne, primarie e medie di I° grado, nonché ai minori ospiti di case famiglia ed ai richiedenti asilo dei Centri di accoglienza.

Per le famiglie sono stati realizzati spazi e locali per eventi enogastronomici, dimostrazioni di volo dei rapaci diurni e notturni italiani ed un orto didattico. L'intento è chiaro: "Attraverso l'impegno sociale e la solidarietà vogliamo togliere spazio vitale alla criminalità e al degrado sociale che la alimenta, aiutaci e lotta con noi".