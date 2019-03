Migranti e Ong, in arrivo direttiva Viminale

(AFP)

Il Viminale sta lavorando a una direttiva per ribadire le procedure dopo eventuali salvataggi in mare . La priorità, riferiscono fonti del ministero dell'Interno, "rimane la tutela delle vite, ma subito dopo è necessario agire sotto il coordinamento dell’autorità nazionale territorialmente competente, secondo le regole internazionali della ricerca e del soccorso in mare".

Qualsiasi comportamento difforme, sostiene il Viminale, "può essere letto come un’azione premeditata per trasportare in Italia immigrati clandestini e favorire il traffico di esseri umani. Per questo, il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta per firmare una direttiva che sarà inviata a tutte le autorità interessate".