Roma, colpito da pugno cade e sbatte testa: è grave

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Colpito da un pugno in pieno volto, forse dopo un litigio, è caduto a terra e ha sbattuto violentemente la nuca. L'uomo, un 55enne italiano, è stato soccorso in gravissime condizioni e, trasportato con l'autombulanza al pronto soccorso dell'ospedale Vannini, è ricoverato in prognosi riservata.

E' accaduto ieri sera, intorno alle 21 in largo Preneste a Roma. Sembra che l’aggredito, di origine abruzzese e diplomato all'Accademia delle Belle Arti, è stato visto da alcuni testimoni nella piazza dove si recava frequentemente. Nella confusione generale pare che, al termine di una discussione con alcuni ragazzi, sia stato tramortito con un pugno tanto violento da farlo cadere a terra.

Sul posto, all'arrivo dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Casilina impegnati nelle indagini, non c'erano che i testimoni corsi nel tentativo di soccorrerlo dopo aver sentito il tonfo sull'asfalto. La dinamica è ancora da accertare: le telecamere di sorveglianza aiuteranno a individuare i responsabili, mentre non si conosce il movente dell'aggressione.

Incensurato, celibe e senza figli, l'uomo è un artista apprezzato che nella Capitale lavora ed espone le proprie opere. I carabinieri, che continuano ad ascoltare quanti ieri sera erano lì, escludono al momento l'aggressione omofoba.