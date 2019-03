Bora e 8°C di meno

(FOTOGRAMMA)

Un vortice di bassa pressione e una perturbazione nord atlantica ad esso associata hanno riportato una situazione meteo climatica di stampo praticamente invernale su molte regioni del nostro Paese. Questo nuovo e freddo scenario è destinato a perdurare almeno fino a mercoledì. Brutto tempo e i freddi venti di Bora manterranno temperature molto rigide, soprattutto sulla fascia più orientale del nostro Paese, fanno sapere gli esperti de 'ILMeteo.it'.

Dal Friuli Venezia Giulia al Veneto e a scendere sulla Romagna fino alle Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, saranno sotto lo sferzare dei venti di Bora che porteranno i valori termici fino a 8-10°C in meno rispetto ai giorni scorsi. Su Nord Ovest, Toscana e sulla fascia centrale tirrenica, le discrete condizioni di irraggiamento solare conterranno parzialmente il raffreddamento.



Timido spostamento verso il nostro Paese dell'alta pressione comincerà nelle prossime ora a far sentire la sua positiva influenza al Nord dove, oltre al bel tempo, cominceremo ad avvertire un temerario aumento termico nei valori diurni mentre sul resto del Paese, in particolare al Sud, non ci saranno ancora particolari scossoni. Da segnalare, tuttavia, il fatto che continuerà a fare piuttosto freddo di notte al Nord, dove si potranno registrare ancora valori prossimi allo zero.

Il freddo sarà destinato ad abbandonare l'Italia fra venerdì e sabato, ricordano gli esperti, quando l'alta pressione riporterà una discreta stabilità atmosferica su tutto il Paese. Nonostante le correnti d'aria rimarranno orientate dai quadranti settentrionali, le temperature faranno ugualmente registrare un netto e generale aumento, in particolare nei valori massimi, riportando un tipo di clima nuovamente molto mite su tutto il Paese.