'Esodi forzati oggi', la Bicocca ospita Filippo Grandi

Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sarà ospite di Milano-Bicocca in occasione della conferenza “ Esodi forzati oggi: una questione di umanità”, organizzata nell’ambito della prima edizione della Martini Lecture Bicocca, una lettura attualizzata del magistero del Cardinale Carlo Maria Martini.

Alla conferenza, che si terrà venerdì 22 marzo alle ore 11 nell’Auditorium Martinotti, parteciperà anche Paolo Bonetti, docente di diritto costituzionale e direttore del master “Diritto degli stranieri e politiche migratorie”, con un discorso dal titolo: “Martini di fronte all’immigrazione e agli stranieri: prospettive per le istituzioni e la convivenza di tutti”. L’incontro, che vedrà la partecipazione del rettore, Cristina Messa, è moderato dalla giornalista di Radio 24 - Il Sole 24 ore, Valentina Furlanetto.

La Martini Lecture Bicocca, patrocinata dalla Diocesi di Milano, è proposta dal Centro pastorale “C. M. Martini” in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca e la Fondazione Carlo Maria Martini. Il comitato scientifico che ne coordina le attività è composto da Loredana Garlati (Pro-Rettore per l’Orientamento e le attività del Job Placement nell’Università Bicocca), Salvatore Carrubba, (Direttore della Scuola di Comunicazione della IULM), Monsignor Luca Bressan (Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della diocesi di Milano), Padre Carlo Casalone SJ (Presidente della Fondazione Carlo Maria Martini) e don Marco Cianci (Responsabile della Pastorale universitaria della diocesi di Milano).

L’edizione 2019 della Martini Lecture Bicocca prende avvio dal pensiero e dagli interventi del Cardinale oggi raccolti nel volume dell’Opera Omnia “Giustizia, etica e politica nella città” (Bompiani, 2017) e in particolare dal discorso di S. Ambrogio del 1989 dal titolo: “Per una città e un’Europa accoglienti” (pagg. 872-877), dalla riflessione sui diversi modelli di famiglia che si incontrano nelle differenti culture (pagg. 1791-1794) e dalla presentazione dello straniero nella Bibbia (pagg. 1807-1811).

''La pratica di garantire protezione alle persone costrette a fuggire per cercare rifugio è un imperativo umanitario di lunga data che trova espressione in tutte le maggiori tradizioni religiose. È una pratica profondamente radicata nella storia dell’umanità, ed è ora parte del diritto internazionale – ha detto Filippo Grandi -. Oggi, con più di 68,5 milioni di persone costrette a fuggire a causa di conflitti e violenza, le questioni relative ai rifugiati e alle migrazioni sono diventate un elemento cruciale delle agende politiche, spesso con conseguenze negative. Eppure, allo stesso tempo, c’è stata una forte crescita di solidarietà e una riaffermazione dei valori e degli standard fondamentali per fornire protezione e rifugio a coloro che fuggono dalla guerra e dalle persecuzioni, dal livello locale a quello globale''.

La Lecture esaminerà lo stato della risposta mondiale agli esodi forzati oggi e i motivi per cui affrontare e risolvere la difficile situazione di chi è costretto a fuggire sia fondamentale per tracciare un percorso verso pace e stabilità nel mondo travagliato di oggi.