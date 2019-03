Omicidio Pamela, foto dell'autopsia in aula

Le immagini choc dei resti di Pamela Mastropietro, trovati in due trolley, e dell’autopsia vengono mostrate nel corso dell’udienza di oggi del processo davanti alla Corte di Assise di Macerata che vede imputato Innocent Oseghale, il nigeriano accusato di aver ucciso e fatto a pezzi Pamela. L’orrore sul corpo di Pamela, finora emerso dal racconto di alcuni teste e atti, irrompe nell’aula del tribunale con le drammatiche foto che documentano il depezzamento del corpo e che vengono mostrate nel corso dell’escussione dei consulenti medici. Visibilmente provati i parenti della giovane vittima, in lacrime la mamma. A loro e ai giornalisti è stato consentito di rimanere in aula. L’udienza di oggi si svolge su decisione della Corte a porte chiuse al pubblico.