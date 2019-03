"Il comandante ha fatto la cosa giusta"

(AdnKronos)

"Al comandante viene contestata la violazione del Testo unico sull'immigrazione ma vorrei sottolineare che non c'è stato alcun favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comandante ha scelto di fare la cosa giusta". A dirlo all'AdnKronos è l'avvocato Fabio Lanfranca, legale di Pietro Marrone, il capitano della nave Mare Jonio, prima di recarsi alla Guardia di Finanza dove sarà interrogato il comandante indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Marrone si è trovato in quella situazione e si è scelto di fare la cosa giusta - dice ancora Lanfranca - ha deciso di non girarsi dall'altra parte e fare finta di niente".

E ancora: "Che doveva fare? Ha aiutato 49 persone in difficoltà, li ha salvati e li ha messi in sicurezza". E "ora andiamo a spiegare bene tutto al Procuratore aggiunto Vella - aggiunge - e forniremo i video, le carte e gli atti. Poi valutiamo tutti i passaggi della vicenda".