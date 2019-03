"Nessuna tangente", Mezzacapo respinge le accuse

(Fotogramma)

"Non ho percepito nessuna tangente, ma solo compensi per attività professionali. Curavo operazioni e transazioni che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione". Così Camillo Mezzacapo ha risposto alle domande del gip secondo quanto riportato dal suo difensore Francesco Petrelli al termine dell'interrogatorio a Regina Coeli (VIDEO). Mezzacapo è stato arrestato ieri insieme all'ormai ex presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito in un filone dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma.

Mezzacapo, ha spiegato il suo difensore, "ha risposto alle domande e ha chiarito ogni aspetto. Ha spiegato solo di aver svolto attività professionali che nulla avevano a che fare con l'attività politica di De Vito". "Ha chiarito, inoltre, che la Mdl non è una società cassaforte e - ha detto l'avvocato - non è in alcun modo riconducibile a Marcello De Vito". "Faremo ricorso al Riesame" ha fatto sapere il legale Petrelli.