Sindaco Bologna: "Martello è un grande sindaco"

La manifestazione a Bologna

"Il sindaco di Lampedusa è un grande sindaco, sono contento che oggi sia qui con noi in piazza a difendere la bandiera dell'Europa". Lo ha detto il sindaco di Bologna Virginio Merola incontrando il sindaco di Lampedusa Totò Martello in Piazza del Nettuno, nel capoluogo emiliano, nel corso di una manifestazione promossa dal PD in sostegno dell'Europa.

"Bisogna coinvolgere sempre più città e ricordare i valori profondi dell'Unione Europea", ha detto Martello che è a Bologna per partecipare ad un convegno che si terrà domani, promosso dal Comune e dall'Università, sui temi legati al Global Compact.