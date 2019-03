Bandiere e curiosi all'Altare della Patria per Xi

Bandierine dell'Italia e della Cina sventolano nonostante il poco vento in via di San Marco dove, al di là delle transenne posizionate a una distanza di quasi cento metri dall'altare della Patria, tanti cinesi si sono dati appuntamento per attendere il loro presidente, Xi Jinping, atteso a piazza Venezia.

Vivono tutti a Roma, come Hong che ha un ristorante da anni e ha lasciato la famiglia in un piccolo paese vicino Pechino. E oggi si sono vestiti a festa, alcuni indossando la bandiera rossa come fosse un mantello, pazienti, silenziosi e ordinati con i cellulari pronti a immortalare l'arrivo del Capo di Stato pronto a tracciare la Nuova Via della Seta e fortificare il legame già consolidato con l'Italia.