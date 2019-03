Baghuz libera, Micalizzi: "Battaglia ideologica non è finita"

(foto Cesuralab)

di Giorgia Sodaro

"Sono molto contento che siano riusciti a liberare il territorio e secondo me adesso ci sono le basi per incominciare a costruire una nuova Siria". Gabriele Micalizzi, il fotoreporter milanese ferito in Siria l'11 febbraio scorso, esprime soddisfazione per la caduta di Baghuz, ultima roccaforte dell'Isis ma non nasconde il timore che la battaglia non sia ancora finita.

"La battaglia non è finita perché è ideologica - dice all'Adnkronos - quello che mi preoccupa è l'eredità che hanno lasciato ai loro figli. E' lì la battaglia, è sulle nuove generazioni che ha creato l'Isis".