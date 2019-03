Cadavere nello scantinato, indagini a Torino

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il cadavere di un uomo è stato trovato in uno scantinato a Torino. Il ritrovamento è avvenuto in una palazzina in zona Barriera di Milano. Sul posto è intervenuta la polizia. L'allarme è stato dato dai familiari della vittima, 43 anni, che non lo hanno visto rincasare. Le indagini sono in corso.