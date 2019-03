Giù da un palazzo, morti due fratellini. Il padre in questura

(Fotogramma)

Questa mattina, attorno alle 10, due fratellini di 10 e 14 anni, di origini kenyote, hanno perso la vita dopo essere precipitati dall’ottavo piano di un palazzo in via Quirino di Marzio, a Bologna. Sul posto sono intervenuti polizia scientifica, squadra mobile e 118, che hanno tentato invano di rianimarli.

Il padre dei due ragazzini è stato portato in Questura per essere ascoltato su quanto accaduto. Secondo quanto si apprende, l’uomo al momento della tragedia era in casa con i bambini, mentre la madre si trovava fuori casa insieme agli altri due figli.

A chiamare i soccorsi sarebbero stati i vicini, che avrebbero visto i fratellini a terra. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni. Sul posto, oltre al pm di turno, sono giunti anche i servizi sociali del Comune e il presidente del Quartiere Vincenzo Naldi.