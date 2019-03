"Mia figlia ritrovata grazie a intuizione di una insegnante"

E' stata ritrovata la 16enne scomparsa mercoledì scorso. "Era in un appartamento in un palazzo vicino a Nola - dice all'Adnkronos il padre Antonio -, era con il fidanzatino e il padre di lui, che fa il muratore e quindi era spesso fuori casa". Il ritrovamento grazie all'intuizione della sua insegnante di Cucina, la ragazza frequenta infatti il primo anno dell'Istituto Alberghiero Antonio Esposito Ferraiolo di Napoli. "La docente ha pensato che potesse avere il telefonino senza credito e l'ha ricaricato. E' stato allora che ci ha chiamato" racconta il papà. Grazie alla telefonata della docente, è stato possibile per la polizia di Poggioreale e i colleghi di Nola capire dove si trovava e andare a prenderla. "Appena l'ho vista l'ho abbracciata" conclude il padre, aggiungendo che sua figlia sta bene, ma "è ancora molto scossa".