Roma, chiusa metro Spagna

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Controlli alle scale mobile, chiusa la metro Spagna. "A seguito della decisione dell'Autorità giudiziaria - comunica l'Atac -, che ha disposto il sequestro della stazione Barberini, il responsabile di esercizio degli impianti di traslazione di Spagna ha deciso di inibire all'uso le scale mobili presenti, che sono della stessa tipologia di quelli presenti a Barberini, al fine di svolgere ulteriori controlli". "Ciò ha reso necessario la chiusura della stazione, che non dispone di altre vie di accesso in banchina", aggiunge Atac che ha attivato i necessari servizi di sostituzione di superficie per limitare i disagi, per i quali l'azienda si scusa."Frattanto, a conclusione dell'iter istruttorio da tempo avviato a carico della ditta che ha gestito la manutenzione degli impianti", Atac ritiene che "sussistano gravi e inconfutabili ragioni per la risoluzione del contratto, che verrà notificata a stretto giro al fornitore". "L'azienda individuerà nel minor tempo possibile le soluzioni utili a garantire la riapertura delle stazioni e la continuità e il miglioramento delle attività manutentive", conclude l'Atac.