Roma, esplosione in villetta a Frascati: 2 morti

Immagine di repertorio (fotogramma)

Esplosione e incendio in una villetta di due piani in via Macchia dello Sterparo a Frascati (Roma). Due persone, padre e figlio, sono morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Dalle primissime informazioni, una terza persona sarebbe rimasta ferita.

In corso le ricerche di persone sotto le macerie della villetta.