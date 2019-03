First Lady cinese: "Il piccolo 'puparo' mi ha commosso"

(AdnKronos)

La coppia presidenziale cinese si è "innamorata" del piccolo Antonio Tancredi Cadili, il bambino palermitano di 8 anni, il più piccolo 'puparo' al mondo, che sabato pomeriggio si è esibito, durante la visita a Palazzo Reale, davanti al presidente cinese Xi Jinping e alla moglie Peng LiYuan. A rivelarlo è il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, che in mattinata ha voluto salutare all'aeroporto la coppia presidenziale prima della partenza per Nizza.



"La First Lady - dice Miccichè all'AdnKronos - mi ha detto che si è commossa nel vedere l'esibizione del bambini con i pupi". Sabato pomeriggio Antonio Trancredi Cadili ha rappresentato un brano dell'opera dei pupi: il dialogo tra Orlando e la bellissima Agelica, che era originaria del Catai, la nuova Cina.



"Anche in Cina, nella provincia del Fujian, c'è uno spettacolo di pupi e sarei felice di invitarti per fartelo vedere" gli ha detto il presidente Xi Jinping dopo averlo abbracciato, uscendo dai rigidi schemi del protocollo. E anche oggi, prima di partire, la moglie del presidente ha voluto ricordare nuovamente la performance del piccolo.