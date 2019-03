Incendiata auto ad attivista di 'Libera'

(FOTOGRAMMA)

L'auto di un'attivista dell'associazione 'Libera' di Palermo è stata data alle fiamme. L'intimidazione è avvenuta proprio all'indomani della 'Giornata dedicata alle vittime di mafia', il 21 marzo, quando anche a Palermo c'è stata una grande manifestazione. La ragazza, come scrive 'Repubblica', era stata intervistata quel giorno anche dalla Rai e aveva detto: "Ricordare le vittime della mafia vuol dire impegnarsi concretamente per i diritti e la giustizia sociale". L'attentato incendiario ha distrutto la Nissan Pixo della giovane nei pressi della caserma della Gdf, nel cuore del Borgo Vecchio. Indagini da parte della polizia.

DI MAIO - Si tratta di "un atto intimidatorio che io e tutto il M5S condanniamo con forza. Chiara non è sola, insieme a lei c’è lo Stato e i tantissimi cittadini onesti che non hanno paura di combattere le mafie. Un abbraccio Chiara, vai avanti così!" scrive in un tweet il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio.



CHIARA - ''Ringrazio tutti per la vicinanza e il sostegno. Le indagini sono in corso e nutro massima fiducia nei confronti delle forze dell'ordine e della magistratura che si stanno adoperando per individuare i responsabili. In particolare ringrazio la Prefetta che, sin dalle prime ore, mi ha espresso personalmente la vicinanza dello Stato" ha detto Chiara. "In attesa delle verifiche ribadisco che quelle fiamme non erano rivolte solo a me, ma colpiscono tutta 'Libera' e i tantissimi che il 21 marzo sono stati con noi in piazza. Un Noi che a Palermo e in Sicilia sta facendo rifiorire una nuova primavera. Una primavera che nessuna incendio, nessuna intimidazione può fermare".