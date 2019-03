Palermo, 25mila persone alla StraPapà

Strapapà a Palermo

Seppur giovanissima, la StraPalermo – Corri StraPapà oggi ha regalato alla città di Palermo un’emozione unica affermandosi come manifestazione sportiva sentita dall’intera Sicilia. Sorrisi e un grande senso di felicità per i partecipanti, più di 25.000, che oggi hanno preso parte alla manifestazione di punta dell’Acsi Sicilia Occidentale, organizzata in collaborazione con il Comune di Palermo e l’Assessorato allo sport, turismo e spettacolo della Regione Siciliana, ed a fianco di BNL Gruppo BNP Paribas per contribuire ad incrementare la raccolta di fondi a favore della Fondazione Telethon. "Anche quest’anno – commentano Salvo Di Bella e Domenico Totaro, organizzatori della manifestazione – la StraPalermo Corri StraPapà si è dimostrata un evento dal grande spirito cittadino. La città di Palermo risponde con entusiasmo allo sport ed oggi è la prova che c’è voglia di trascorrere delle giornate all’aria aperta e divertirsi con i propri affetti. Per più di diciotto minuti abbiamo registrato persone che passavano sotto l’arco della partenza, in una grande onda colorata. Un’emozione che sarà difficile da dimenticare".

Allo scoccare delle ore 11 i bambini sono partiti attraversando il grande arco posizionato in via Cavour. Chi tenendosi per mano con i propri genitori, chi abbracciato agli amichetti del cuore, chi con al guinzaglio il fidato cane, tutti hanno sfilato allegramente contribuendo a rendere la Corri StraPapà non un semplice evento ma una vera festa dello sport. Stretti in un abbraccio solidale hanno colorato le vie del centro, via Cavour, via Roma, via Torino e via Maqueda, per ritrovarsi a piazza Verdi per il ristoro finale e la grande foto sulla scalinata del maestoso teatro Massimo.

A dare il via alla manifestazione, la podistica cronometrata partita alle ore 9 sulla distanza dei circa 9,5 chilometri. Più di 600 gli atleti che hanno sfidato se stessi e che sono stati premiati a fine crono run con una coppa. I più fortunati, inoltre, hanno vinto i buoni messi in palio dallo sponsor tecnico Prozis. Tra le curiosità, Ciccio De Trovato con il numero 1, classe 1933, che in prima fila ha corso per la StraPalermo mostrando come lo sport sia di fondamentale importanza per una sana vita. A partire con i runners, anche Dario Bartolotta e Salvo Campanella che hanno percorso 3 km con il ReWalk partecipando per la prima volta con i loro figli ad una manifestazione sportiva.