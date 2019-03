Palermo: Regalata colomba pasquale a Xi e First Lady

La colomba pasquale

Dopo il tour a Palazzo dei Normanni, la visita presso la Cappella Palatina e al termine degli incontri istituzionali con il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, il Governatore Nello Musumeci, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il Prefetto Antonella De Miro, il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e la first lady hanno ricevuto in dono una colomba pasquale realizzata per l’occasione dal maestro pasticcere Nicola Fiasconaro, che insieme ai fratelli Martino e Fausto portano avanti l’azienda di famiglia. "Un dolce che in tutto il mondo è metafora di Pace e, al contempo, è un’icona assoluta della più classica tradizione gastronomica italiana", dicono i Fiasconaro.