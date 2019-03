Roma, brucia un altro impianto di rifiuti

Un incendio è divampato nell'impianto Tmb di Rocca Cencia a Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. L'area interessata risulta isolata. Sono ancora in corso le operazioni per spegnere il rogo e al momento non risultano feriti. A dicembre dello scorso anno, sempre nella capitale, l'incendio che ha distrutto l'impianto Tmb Salario.

"Dietro l'incendio del Tmb Salario mi sembra che la Procura abbia detto che ci sia stato un atto doloso, su cui probabilmente sta indagando. Ora andrò a vedere cosa succede a Rocca Cencia" ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ospite di 'Non è l'arena' su La7. "Io so che i rifiuti rendono tanto, quando si parla di riduzione dei rifiuti e riciclo spinto si dice a un determinato sistema che quel ciclo è finito ed è evidente che quel sistema non ci sta", ha aggiunto l'esponente del M5S.