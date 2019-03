Caso Battisti, parla Torregiani

(Fotogramma)

di Sibilla Bertollini

"La confessione di Cesare Battisti mi sorprende, non pensavo potesse ammettere le sue colpe al primo interrogatorio in carcere. Al momento abbiamo le dichiarazioni del pm di Milano, sarebbe opportuno leggere le carte. Ad ogni modo, meglio tardi che mai". Lo dice all'Adnkronos Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso in un agguato dei Proletari Armati per il Comunismo nel 1979. "Bisognerebbe capire bene - aggiunge - il motivo per cui solo oggi arrivano le scuse ai familiari delle vittime. Per ottenere uno sconto di pena? Potrebbe essere".