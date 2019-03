Colpo a cosca San Lorenzo, 10 arresti

(Fotogramma)

Duro colpo alla cosca di San Lorenzo a Palermo dove, dalle prime luci dell’alba la Polizia di Stato sta eseguendo un'ordinanza di applicazione di misure cautelari "di sodali ed esponenti di spicco del mandamento mafioso di San Lorenzo-Tommaso Natale", indagati, a vario titolo, "per i reati di associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti anch’esso aggravato dalle modalità mafiose". Il provvedimento giunge al termine di un’attività d’indagine svolta dalla Squadra Mobile di Palermo, e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che si è avvalsa, tra l'altro, delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Sono complessivamente dieci gli arresti eseguiti dagli uomini della Squadra mobile di Palermo.

Secondo quanto emerge dalle indagini, gli imprenditori erano costretti dai boss mafiosi del posto alla 'messa a posto'. "Numerosi gli episodi estorsivi compiuti dai sodali, e documentati dagli investigatori, ai danni di imprenditori edili operanti anche in territori diversi da quelli propri di quel mandamento mafioso, quali Isola delle Femmine, Capaci e Carini, ai quali veniva imposto il pagamento di ingenti somme di denaro per “la messa a posto” - dicono gli inquirenti - Ciò avveniva anche grazie anche al ruolo di collegamento con altre “famiglie mafiose” del territorio palermitano assunto da alcuni degli odierni arrestati. I ricavi delle estorsioni, infatti, in alcuni casi venivano divisi tra le famiglie operanti in diversi quartieri cittadini".