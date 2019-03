Igor condannato all'ergastolo

(Fotogramma)

Condannato all'ergastolo Norbert Feher, alias Igor il russo. E' la sentenza emessa, con il rito abbreviato, dal gup di Bologna, Alberto Ziroldi, dopo due ore e mezza di camera di consiglio. E' stata accolta, dunque, la richiesta dell'accusa che aveva chiesto il massimo della pena. Feher è stato processato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri e il ferimento di Marco Ravaglia, collega di Verri. L'uomo, dopo una latitanza di otto mesi, è stato arrestato in Spagna a dicembre 2017 e da allora è in carcere a Saragozza.

"Sollevata e soddisfatta della sentenza" Marianna Sirica, la vedova di Davide Fabbri, ucciso dal killer serbo a Riccardina di Budrio il 1 aprile 2017. "Mi ha detto che è una gioia da poco - spiega all'Adnkronos l'avvocato Giorgio Bacchelli che ha assistito la donna nel processo contro Feher - perché comunque il marito è morto. E' una sentenza che ci aspettavamo. Il processo ha turbato la mia cliente, soprattutto l'arringa dell'avvocato difensore che ha cercato in tutti i modi di sgravare la posizione di Feher, ma era un'impresa disperata".

"Abbiamo ottenuto un risarcimento danni di poco meno di 500mila per la vedova di Fabbri e 300mila euro per il padre Franco - spiega ancora il legale - ma tanto sono soldi che i miei clienti non vedranno mai perché certo Feher non sarà in grado di corrisponderli".

L'avvocato Bacchelli aveva chiesto un risarcimento danni di 1 milione di euro per la vedova Sirica e 500mila euro per il padre di Fabbri. Undici i capi di imputazione contestati a Igor il Russo: oltre ai due omicidi dell'aprile 2017 e al tentato omicidio dell'agente di polizia provinciale, Marco Ravaglia, altri reati tra cui rapina a mano armata, furto, porto abusivo di armi e ricettazione. Feher, nel corso dell'udienza preliminare odierna, era collegato in video dalla Spagna.