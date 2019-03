Mamma e quattro bimbi intossicati a Desio

(Fotogramma)

Una mamma e i suoi quattro bambini sono stati soccorsi a Desio, una cittadina in provincia di Monza e Brianza, per aver riportato segni di intossicazione da monossido di carbonio. I vigili del fuoco, insieme al 118, sono intervenuti nell'appartamento a piano terra della famiglia intorno alle 6.30 e al momento sono ancora sul posto per controllare la caldaia e le canne fumarie. Il papà sarebbe assente da casa per motivi di lavoro. Nessuna intossicazione tra gli altri residenti nel palazzo.