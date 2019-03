Rogo Tmb Roma, si indaga per incendio colposo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine sull’incendio divampato ieri sera al Tmb di Rocca Cencia a Roma. L’ipotesi di reato è incendio colposo. Il pm titolare del fascicolo è Carlo Villani che ieri ha effettuato un primo sopralluogo. A piazzale Clodio continuano intanto le indagini sull’incendio scoppiato lo scorso 11 dicembre al Tmb in cui si ipotizza il reato di disastro colposo. Sulla struttura il pm Villani già aveva un fascicolo aperto in cui si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata.

L'incendio ha interessato un capannone di circa 2mila mq. Le fiamme sono state domate, le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite per tutta la notte.