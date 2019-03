Cancelleri (M5S): "Musumeci galoppino della menzogna"

La conferenza stampa del M5S

"Non volevamo replicare al governatore Musumeci ma davanti a tutte quelle menzogne, ignominie e bugie non potevamo stare in silenzio. Non siamo più disposti ad avere come presidente della regione il galoppino della menzogna che corre dietro a tutte le storie che non sono vere per salvaguardarsi la dignità, quando questo governo non sta facendo nulla per risolvere neanche uno dei problemi, affaccendato nelle mille beghe della maggioranza e del governo". E' la dura presa di posizione del leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri che replica al governatore Nello Musumeci.