Al via la stagione 2019 di Mirabilandia

Mirabilandia

Sabato 6 aprile tornano il divertimento e l’adrenalina di Mirabilandia. Dalle 10.00 cancelli aperti per un’altra stagione da non perdere. Accanto alle attrazioni da guinness dei primati come Katun, iSpeed e Divertical, il mondo cowboy della Far West Valley e quello dei dinosauri di Dinoland, quest’anno il protagonista del Parco divertimenti più grande d’Italia sarà Ducati World. La novità del 2019, che promette di entusiasmare adulti e bambini, riferisce una nota, è un’area di 35.000 mq completamente rinnovata dove si potrà vivere una Ducati Experience a 360° grazie all’attesissimo Desmo Race, un duelling coaster interattivo a doppio binario dove tutti si sentiranno dei veri piloti.

Accanto a questo esclusivo tracciato adatto al divertimento di tutta la famiglia, all’interno della prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico e inserita in un parco di divertimenti, ci saranno anche tre nuove attrazioni per i più piccoli: Diavel Ring, Kiddy Monster e Scrambler Run. Di ultimissima generazione anche 8 simulatori per vivere l’emozione di guidare una vera Ducati.

“Ogni inizio di stagione è un momento particolarmente entusiasmante: nuovi show, tanti eventi da organizzare all’interno del Parco, e quest’anno la grande novità Ducati World. Un’area unica a livello mondiale che aprirà da metà aprile con attrazioni di ultimissima generazione per tutta la famiglia - commenta Riccardo Marcante, Direttore Generale del Parco - I nostri ospiti potranno vivere emozioni mai provate prima e siamo certi che l’attesa sarà ampiamente ripagata”.

Tutto nuovo anche il programma degli spettacoli, a cominciare dal musical The Greatest Circus, lo show interamente cantato e ballato dagli artisti di Mirabilandia che vi faranno vivere l’atmosfera di un circo tutto da scoprire. Un’esperienza magica e intrigante per Magic Varietè dove il pubblico potrà immergersi in ambientazioni parigine in stile Moulin Rouge.

Immancabile l’appuntamento con Sfida a Hot Wheels city, il più acclamato stunt show d’Europa, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito in un parco divertimenti. Ogni giornata a Mirabilandia si concluderà con la Grande Parata Finale con le mascotte del Parco: Otto, Mirabella, Mike, Arturo, Camillo, Fanny e tutto il cast artistico riunito.

Per la stagione 2019, il calendario di Mirabilandia propone il ritorno di alcuni appuntamenti di grande successo, come lo SlimeFest e Pigiamalandia. In programma, tra le tante novità, i coloratissimi festeggiamenti per il compleanno del Parco e un Halloween estivo da horror!